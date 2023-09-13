Осадчая рассказала, где и чем будет заниматься ее старший сын Илья

Катя Осадчая воспитывает троих сыновей и прививает им базовые человеческие ценности.

https://stars.glavred.info/osadchaya-rasskazala-gde-i-chem-budet-zanimatsya-ee-starshiy-syn-ilya-10500508.html Ссылка скопирована

Катя Осадчая отправила учится старшего сына в США/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель, журналистка и общественная деятельница Катя Осадчая рассказала о своих детях, в частности о своем старшем сыне, который сейчас учится в США.

Как рассказала телеведущая в интервью журналу Viva, ее старший сын Илья изучает искусственный интеллект. "Он уже работает на победу нашей страны в этой сфере, а по окончании университета планирует вернуться и работать в Украине по специальности", - делится планами мама взрослого сына.

Она также рассказывает, что у нее с сыном есть одно общее увлечение - история. "Мы слушаем исторические подкасты, смотрим фильмы об истории, только недавно посмотрели на Netflix документальный фильм о Второй мировой войне и событиях этой войны. Мы одновременно увлеклись историей, поэтому когда звоним по телефону, можем посоветовать какую-то историческую книгу друг другу или что-нибудь", - добавляет она.

видео дня

Что касается младших детей, то Осадчая рассказывает, что они стараются учить тому, чему не научит социум – отзывчивости, доброте, щедрости, умению слышать друг друга, общаться.

"Эти ценности базовые. Позже общество научит их и бороться, и отстаивать свое, и достигать… В наших детях это тоже есть, но вместе с тем мы хотим, чтобы они были порядочными". - говорит она.

Напомним, ранее украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась смешным моментом. Ее младший сын Данил Горбунов, видимо играя с маминым телефоном, наделал свои первые селфи.

Отметим, ранее появились слухи о том, что Катя Осадчая якобы беременна четвертым ребенком. Ведущая решила опровергнуть их и поделилась свежим фото, где нет и намека на беременный живот.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.