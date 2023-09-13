Осадчая рассказала, где и чем будет заниматься ее старший сын Илья

Украинская ведущая, модель, журналистка и общественная деятельница Катя Осадчая рассказала о своих детях, в частности о своем старшем сыне, который сейчас учится в США.
Как рассказала телеведущая в интервью журналу Viva, ее старший сын Илья изучает искусственный интеллект. "Он уже работает на победу нашей страны в этой сфере, а по окончании университета планирует вернуться и работать в Украине по специальности", - делится планами мама взрослого сына.
Она также рассказывает, что у нее с сыном есть одно общее увлечение - история. "Мы слушаем исторические подкасты, смотрим фильмы об истории, только недавно посмотрели на Netflix документальный фильм о Второй мировой войне и событиях этой войны. Мы одновременно увлеклись историей, поэтому когда звоним по телефону, можем посоветовать какую-то историческую книгу друг другу или что-нибудь", - добавляет она.
Что касается младших детей, то Осадчая рассказывает, что они стараются учить тому, чему не научит социум – отзывчивости, доброте, щедрости, умению слышать друг друга, общаться.
"Эти ценности базовые. Позже общество научит их и бороться, и отстаивать свое, и достигать… В наших детях это тоже есть, но вместе с тем мы хотим, чтобы они были порядочными". - говорит она.
Напомним, ранее украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась смешным моментом. Ее младший сын Данил Горбунов, видимо играя с маминым телефоном, наделал свои первые селфи.
Отметим, ранее появились слухи о том, что Катя Осадчая якобы беременна четвертым ребенком. Ведущая решила опровергнуть их и поделилась свежим фото, где нет и намека на беременный живот.
Вас также может заинтересовать:
- Катя Осадчая показала, как "приманивает" весну в пиджаке на голое тело
- Мама троих детей Катя Осадчая прокомментировала слухи про свою беременность
- "Бойтесь своих желаний": Катя Осадчая рассказала про смену имени