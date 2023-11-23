Осадчая показала трогательные фото с сыновьями

Украинская телеведущая показала своих сыновей и поздравила всех с днем сына.

https://stars.glavred.info/osadchaya-pokazala-trogatelnye-foto-s-synovyami-10519258.html Ссылка скопирована

Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двух сыновей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель, журналистка и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась теплыми фотографиями со своими сыновьями.

Пост артистки появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фото Катя Осадчая позирует со своими двумя младшими сыновьями, которых она родила от телеведущего Юрия Горбунова. Таким образом она решила отметить День Сына.

видео дня

"Сегодня в мире отмечают День сыновей. А здесь я специалист трижды. Я не знаю, как это воспитывать дочь, не знаю, как это, когда по дому везде куклы, вместо машинок и мамины вещи исчезают из шкафа. И, наверное, это уже буду видеть на внучках. Но мои парни – это абсолютное счастье. Такие разные по характеру и каждая отдельная вселенная. Поздравляю всех мам и пап сыновей, пусть они растут для нашей свободной мирной жизни и пусть мамины слезы не проливаются никогда", - написала она.

На фото - Катя Осадчая с сыновьями:

Отметим, что Катя Осадчая - мама трех сыновей. Ее старший сын от первого брака уже не живет с мамой.

Напомним, ранее Осадчая рассказала о деятельности своего фонда, в рамках которого она помогает детям-сиротам найти свою новую семью. Между тем, сама журналистка вместе со своим мужем Юрием Горбуновым, пока приостановили процесс собственного усыновления.

Напомним, ранее Катерина Осадчая рассказала, в чем секрет ее стройности. Так Екатерина отметила, что ей удается держать один и тот же вес - 65 кг. Хотя большого внимания она этому вопросу не уделяет.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.