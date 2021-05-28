Организаторы Евровидения приняли скандальное решение в отношении Беларуси

Беларуси приостановили членство в песенном конкурсе / eurovisionworld.com

Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором Евровидения, принял решение о приостановлении членства Беларуси.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании", — говорится в заявлении организаторов конкурса.

Как говорится на официальном сайте EBU, исполнительный совет внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывает Белтелерадиокомпанию, как члена EBU, отстаивать основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности.

В последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".

"Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совсем исключительные опасения", — отмечается на сайте.

Читайте такжеФронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении

В свете этих исключительных событий в Исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU. В БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу прекращения.