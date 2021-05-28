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Организаторы Евровидения приняли скандальное решение в отношении Беларуси

28 мая 2021, 22:13
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В последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".

Евровидение 2021
Беларуси приостановили членство в песенном конкурсе / eurovisionworld.com

Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором Евровидения, принял решение о приостановлении членства Беларуси.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании", — говорится в заявлении организаторов конкурса.

Как говорится на официальном сайте EBU, исполнительный совет внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывает Белтелерадиокомпанию, как члена EBU, отстаивать основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности.

В последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".

"Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совсем исключительные опасения", — отмечается на сайте.

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В свете этих исключительных событий в Исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU. В БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу прекращения.

  • Напомним Галасы ЗМеста - группа, которая не скрывает симпатий к Александру Лукашенко. Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.
  • Первую ее песню EBU заблокировал в интернете. После того, как они подали новую песню, Беларусь дисквалифицировали.
  • Объясняется это тем, что политические мотивы песен могли навредить имиджу конкурса.
  • После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования, победители конкурса не могли сдержать эмоций. Солист коллектива Давид Дамиано так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте.

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