Организаторы Евровидения приняли скандальное решение в отношении Беларуси

В последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".
Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором Евровидения, принял решение о приостановлении членства Беларуси.
"На сегодняшнем заседании Исполнительный совет EBU принял решение о приостановлении членства Белтелерадиокомпании", — говорится в заявлении организаторов конкурса.
Как говорится на официальном сайте EBU, исполнительный совет внимательно следит за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывает Белтелерадиокомпанию, как члена EBU, отстаивать основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности.
В последние недели организацию особенно встревожила трансляция по белорусским каналам интервью, "явно полученных под принуждением".
"Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совсем исключительные опасения", — отмечается на сайте.
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В свете этих исключительных событий в Исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в EBU. В БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу прекращения.
- Напомним Галасы ЗМеста - группа, которая не скрывает симпатий к Александру Лукашенко. Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.
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