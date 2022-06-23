Орбакайте покинула Россию и показала подросшую внучку Пугачевой / скриншот

Российская певица Кристина Орбакайте, которая как и мать Алла Пугачева молчит о войне в Украине поделилась кадрами с отдыха.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она вместе с дочкой Клавдией любуются лазурным берегом. Судя по геолокации, сейчас они находятся на юге Франции.

"Наша жизнь-это большое путешествие! Столько интересного и неизведанного. Даже в каникулы не сидим на месте!", - подписала видео Орбакайте.

Скриншот

Пока Кристина с дочкой отдыхают во Франции, в России предлагают конфисковать замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые выступили против войны россии в Украине.

Теперь государственные российские организации ищут к чему бы придраться, подают заявки в прокуратуру с целью проверки, и, видимо, последующей конфискацией.

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