Российский актер и исполнитель главной роли в советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Василий Ливанов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает борьбу за здоровье.
Как сообщают росСМИ, после инсульта путинисту диагностировали рак, и врачи не могут удалить опухоль из-за слишком высоких рисков.
Заболевание удалось диагностировать во время МРТ, опасное новообразование появилось в области малого таза.
"На данный момент болезнь находится в "замороженном" состоянии и никак не угрожает жизни актера. Врачи посоветовали Ливанову раз в год проходить плановый осмотр у онколога", - написали российские пропагандисты.
Кто такой Василий Ливанов?
Василий Ливанов - советский и российский киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель; народный артист РСФСР (1988). Получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссера Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла, сообщает Википедия. Поддерживает войну в Украине и диктатора Путина.
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