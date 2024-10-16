Василий Ливанов серьезно болен.

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Василий Ливанов болен на рак / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Российский актер и исполнитель главной роли в советском фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Василий Ливанов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает борьбу за здоровье.

Как сообщают росСМИ, после инсульта путинисту диагностировали рак, и врачи не могут удалить опухоль из-за слишком высоких рисков.

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Заболевание удалось диагностировать во время МРТ, опасное новообразование появилось в области малого таза.

"На данный момент болезнь находится в "замороженном" состоянии и никак не угрожает жизни актера. Врачи посоветовали Ливанову раз в год проходить плановый осмотр у онколога", - написали российские пропагандисты.

Кто такой Василий Ливанов? Василий Ливанов - советский и российский киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель; народный артист РСФСР (1988). Получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссера Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла, сообщает Википедия. Поддерживает войну в Украине и диктатора Путина.

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