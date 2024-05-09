Опухоль: мать Ким Кардашьян поделилась тревожными новостями

Крис Дженнер рассказала, что врачи обнаружили опухоль.

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Мать клана Кардашьян сообщила об опухоли / Коллаж Главред, скриншот Page Six

Мать Ким Кардашьян - Крис Дженнер рассказала, что врачи обнаружили опухоль и кисту.

Об этом идет речь в трейлере нового выпуска шоу "Кардашьяны", пишет Page Six.

В новом трейлере пятого сезона популярного шоу матриарх клана Кардашьян-Дженнер рассказала дочерям о результатах недавней медицинской консультации.

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Ее можно увидеть сидящей рядом со своим парнем Кори Гэмблом, когда она делилась новостями с Хлоей Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер.

"Мне сделали сканирование", — говорит 68-летняя Дженнер в клипе, сдерживая слезы. "Они обнаружили кисту и небольшую опухоль", - говорит она.

Эта новость застала ее дочерей врасплох: 39-летнюю Хлою можно увидеть с пустым взглядом на лице.

В первом тизере не было дано никаких дополнительных подробностей, а это означает, что пока неизвестно, является ли опухоль злокачественной.

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Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

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