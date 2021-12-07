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"Опозорилась на всю страну": Злату Огневич обвинили в самопиаре на Холостячке

7 декабря 2021, 16:16

Певица столкнулась с огромной критикой в сети.

Злату Огневич критикуют за ее выбор в финале Холостячки / instagram.com/zlata.ognevich

Певица и главная героиня телешоу ХолостячкаЗлата Огневич столкнулась с критикой после своего финального решения в романтическом проекте.

Даже спустя неделю после финала шоу многие зрители и подписчики Златы в Instagram недовольны тем, что она выбрала Андрея Задворного, а не Дмитрия Шевченко.

По словам пользователей Сети, певица была не искренная в свое выборе, поскольку на протяжении последних выпусков проявляла знаки внимания именно к Диме.

"Пришла на шоу не за пиаром! А только шоу закончилось, стала курсы продавать, а где же любовь?", "Знатно Злата конечно себя антипропиарила. "Просто все люди поверили в сказку, в искреннюю любовь своих героев Златы и Димы, так нам преподнесли все чувства. А в итоге - всех обманули. Сказки нет, принц не тот", " Для чего нужно было разрешать себя лапать, сама к Диме лезла. Опозорилась на всю страну", - пишут в комментариях под постом Огневич.

Комментарии под последней публикацией Златы Оневич / instagram.com/zlata.ognevich
Комментарии под последней публикацией Златы Оневич / instagram.com/zlata.ognevich

Но такую позицию разделают не все - некоторые пользователи сети встали на защиту Холостячки аргументируя это тем, что ее выбор в финале - исключительно ее желание.

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"Который день читаю комментарии. Все знают как надо правильно жить Злате, кого выбирать…Люди, вы серьезно решили, что имеете право,делать выбор за человека? И указывать как ей надо себя вести ? Вы че? С чего вы взяли что человек должен соответствовать Вашим ожиданиям? Столько негатива,грязи и оскорбления льется. Остановитесь! Будьте добрее, если человек публичный это не значит что его можно оскорблять, унижать…Ну выскажитесь конструктивно без оскорблений, унижений…Займитесь своей жизнью в конце концов", - написал

Комментарии под последней публикацией Златы Оневич / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее мы сообщали, что Злата Огневич решила ответить на обвинения и критику в свою сторону.

Автор: Сергей Кущ
viber
Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021
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