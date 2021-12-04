"Не буду переходить на оскорбления": Огневич ответила критикам своего выбора в финале Холостячки

Злата Огневич ответила критикам /instagram.com/stbua/

Певица и главная героиня телешоу Холостячка-2 Злата Огневич столкнулась с критикой после своего финального решения в романтическом проекте. Многие зрители были недовольны тем, что она выбрала Андрея Задворного, а не Дмитрия Шевченко.

На своей страничке в Instagram Злата решила ответить на обвинения и критику в свою сторону.

"Уникальный проект "Холостячка", который, кроме романтической истории, человеческих отношений, еще и обнажает самые потайные двери в души общества. В свою очередь, я не буду переходить на оскорбления в вашу сторону, так как это ровным счетом ничего не даст", - отметила Холостячка.

Огневич удивилась реакции людей на ее решение в финале проекта.

Читайте такжеОтвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении"Мой любимый вопрос: "Чтобы ЧТО?". Вот эти все комментарии (от абсолютно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людьми – для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону, а вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно, и выпустили ракету в комментариях. Только вот у настоящих ракет (тех, что вверх и к свету) другое топливо. Все, что вы видите во мне — это не мое, это ваше. Мое — это то, что я вижу в вас", - написала Злата.

Злата Огневич / instagram.com/stbua/

Напомним, сердце Огневич покорил Андрей Задворный - именно он стал победителем романтического шоу. По словам певицы, она верила, что встретит мужчину своего сердца на проекте. И это действительно произошло.

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