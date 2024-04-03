Она все знает: Ксения Собчак пообщалась с Максимом Галкиным - детали

Российская ведущая, журналистка и пропагандистка Ксения Собчак, которая оправдывает российских оккупантов-убийц, поговорила с мужем легендарной Аллы Пугачевой - комиком Максимом Галкиным.
Как сообщили в российском СМИ "Кремлевская Табакерка", деталей разговора Собчак с Галкиным, который поддерживает Украину в борьбе со страной-террористом РФ, к сожалению, нет.
Однако на днях Собчак, после разговора с российским политиком Сергеем Кириенко, заявила:
"Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. Никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала".
Также росСМИ уточнили:
"Последние годы Собчак не просто так занимает умеренно оппозиционную позицию. У нее немало друзей и знакомых в Кремле. Некоторые были причастны к ее президентской кампании в 2018 году. Именно эта близость позволяет ей лавировать в потоках политических и околополитических заявлений".
Кто такая Ксения Собчак
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
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Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".
А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.
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