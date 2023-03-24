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"Она с нами": в России увидели признаки того, что София Ротару встала на сторону агрессора РФ

24 марта 2023, 16:03
Пропагандисты узрели "признаки" того, что певица встала на сторону "зла" - России.
София Ротару
София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.officia

Жители страны-агрессора России, которые поддерживают военные действия своего сумасшедшего диктатора Владимира Путина в отношении Украины, все пытаются обернуть на свою сторону зла некоторых значимых звезд и исполнителей.

Пока они продолжают разбрызгивать свою желчь в отношении Аллы Пугачевы, им также удалось рассмотреть "знаки", которые им подает легенда украинской и советской эстрады София Ротару. Которая, к слову, также встала на сторону Украины и радуется ее достижениям не меньше чем сами украинцы.

Так, пропагандистское издание "Московский Комсомолец" опубликовало материал о том, что певица "послала особый сигнал России". Речь идет о том, что Ротару выложила фото своего внука, которое подписала: "С днем рождения, мой внук".

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"В шоу-бизнесе восприняли эти слова как особый сигнал Софии Михайловны, посланный России. Мол, она с нами. Русские звезды считают, что артистка уже давно все поняла. И дала понять украинским националистам, что впредь в разборках с Западом участвовать не намерена", - пишут пропагандисты, сочиняя каждый раз все новый и новый бред.

Издание также цитирует слова некой никому не известной певицы Анны Калашниковой.

"Она уже давно все прекрасно осознала. Поэтому ее поздравлению на русском не стоит удивляться. Она – любимая певица всех народов СССР. И в глубине души очень переживает за происходящее. Понимает, что конфликт между нашими народами провоцируют извне. И ждет, когда между нами вновь наступит мир и мы будем жить в мире и согласии", - процитировала она кремлевскую методичку, созданную для оправдания военных преступлений страны-агрессора России против Украины.

Напомним, ранее певица София Ротару очень лаконично, но при этом эмоционально отреагировала на недавний подлый расстрел пленного украинского военнослужащего русскими оккупантами. Артистка опубликовала соответствующую картину в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

Поэтому Ротару в едином порыве со всеми украинцами радуется успехам ВСУ на фронте. В частности она похвалила работу украинских воинов в области защиты нашего неба от вражеских ракет. Свое невероятное мастерство они продемонстрировали во время массированного ракетного обстрела Украины силами РФ, который произошел 5 декабря 2022 года.

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София Ротару
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