"Она просто проветривает": Волочкова без бюстгальтера расставила ноги в спортзале

Балерина взялась за старое, расстроив своих поклонников.
Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась к прошлой жизни после помутнения со сменой имиджа.
На своей страничке в Instagram она опубликовала неприличное фото со спортзала. На опубликованном снимке она позировала в любимой позе - с широко расставленными ногами.
"Мой любимый тренажер", - подписала фото Волочкова.
Спортивный шпагат балерины приглянулся далеко не всем ее поклонникам, что они и высказали под постом.
"Пациент стабилен", "Боже, только не это", "Мне кажется вся Россия под вашим шпагатом видно. Нет воспитанности, нет скромности и так далее. Извините, но мне даже стыдно за вас", "Да нет, она просто проветривает", - писали в комментариях под постом.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова поразила неожиданным переобращением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.
Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.
Читайте также:
- Лучше Волочковой и Ван Дамма: звезда Женского Квартала в шпагате призвала помогать ВСУ
- "С легким паром!": Волочкова разделась до трусов перед банщиком
- "Совсем не похожи на человеческие": Волочкова без бюстгальтера напугала людей