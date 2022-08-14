"Она просто проветривает": Волочкова без бюстгальтера расставила ноги в спортзале

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась к прошлой жизни после помутнения со сменой имиджа.

На своей страничке в Instagram она опубликовала неприличное фото со спортзала. На опубликованном снимке она позировала в любимой позе - с широко расставленными ногами.

"Мой любимый тренажер", - подписала фото Волочкова.

Спортивный шпагат балерины приглянулся далеко не всем ее поклонникам, что они и высказали под постом.

Волочкова / скриншот

"Пациент стабилен", "Боже, только не это", "Мне кажется вся Россия под вашим шпагатом видно. Нет воспитанности, нет скромности и так далее. Извините, но мне даже стыдно за вас", "Да нет, она просто проветривает", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова поразила неожиданным переобращением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

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