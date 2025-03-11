"Он вышел в тираж": в РФ Киркорова назвали павлином и предрекли забвение

Яна Поплавская считает, что Киркоров больше не вписывается в систему ценностей россиян.

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Киркорова назвали павлином и предрекли забвение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, t.me/the_yana_poplavskaya

Что сказала Поплавская:

У Киркорова есть протекция "человека с деньгами"

Киркоров вышел в тираж задолго до того, как вошел не в ту дверь

Российская актриса-путинистка Яна Поплавская назвала певца Филиппа Киркорова павлином и заявила, что он вышел в тираж. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Поплавской, песни Киркорова все еще вставляют в концертные программы лишь из-за протекции "человека с деньгами".

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"Киркорова не станет, как только этот бизнесмен потеряет интерес... Он вышел в тираж задолго до того, как вошел не в ту дверь", - заявила актриса, намекнув на участие Филиппа в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой.

Поплавская добавила, что Киркоров больше не вписывается в систему ценностей россиян.

"Мною движут понятия чести и долга перед родиной, обостренное чувство справедливости. Что движет теми, кто, брызжа слюной, заступается за павлина?" - написала артистка.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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