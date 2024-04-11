"Он в муках": что случилось с Газмановым после того, как сын отрекся от его фамилии

Жена путиниста Олега Газманова на фоне новости о том, что их сын отрекся от фамилии отца, рассказала о его муках новых песен.

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Путинист Олег Газманов готовит новые песни / коллаж: Главред, фото: t.me/gazmanovOG

Российский певец Олег Газманов, который в диком восторге от террористического вторжения РФ в Украину, недавно перенес операцию на глазах, после чего пошло много слухов. К тому же его приемный сын Филипп Газманов поменял фамилию из-за рисков для бизнеса. А все дело в том, что певец-путинист находится под западными санкциями.

Жена артиста Марина Газманова в своих соцсетях прокомментировала, что же сейчас происходит с ее мужем.

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"Дорогие мои подписчики, вы волнуетесь, как себя чувствует композитор после операции на глаза?! Операция плановая! Олег в первый же день после вмешательства уже работал на студии. Он настоящий мужчина, который не ноет из-за некоторых превратностей судьбы. Сейчас у него другая важная проблема, он в творческих муках вынашивает новые песни. Очень попахивает шлягером. Почему в муках, а так всегда, когда появляется произведение на года", — написала Марина.

Жена Газманова рассказала, что происходит с ее мужем / фото: скрин instagram.com/marinagazmanova/

Кто такой Олег Газманов? Олег Газманов - российский певец-путинист. Поддержал аннексию Крыма в 2014 году. В 2015 артиста блокировали в Сети по обвинению в милитаризме. Из-за поддержки вторжения рф в Украину 5 марта 2022 года объявлен в международный розыск; в Украине на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. С 6 октября 2022 года находится под санкциями всех стран ЕС.

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Отметим, Ксения Собчак рассекретила, чем занимается и где находится сын заядлого путиниста Олега Газманова. Оказывается, Филипп живет в Монако и не собирается ездить с отцом на временно оккупированные Россией территории Украины.

А также дочь Олега Газманова уже успела перекроить себе лицо. Подписчики девушки убеждены, что она не выходит из кабинетов пластических хирургов, чтобы поправить то одно, то другое.

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