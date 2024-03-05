"Он сильный": Первая леди пояснила, как президент Зеленский борется с стрессом

Война Украины с РФ приводит к большому количеству стресса, с которым, как говорит Первая леди, президент Владимир Зеленский, успешно борется.

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Елена Зеленская, Владимир Зеленский / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Звание и работа Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Украины во время войны приводит к большому количеству стресса, с которым, как оказывается, президент Владимир Зеленский во время войны справляется со стрессом благодаря занятием спортом и общению с детьми ‒ Александрой и Кириллом. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану рассказала Первая леди Елена Зеленская.

"Я много работаю с ментальным здоровьем и понимаю, что психологическая устойчивость у всех разная. Это как общее здоровье, как иммунитет. Существует определенное количество испытаний, которые они могут пройти без ущерба, которые не будут иметь последствия для ментального здоровья. Конечно, это очень тяжелое время для него. Он очень устает, но у него есть свои рецепты. Ему всегда помогают дети. Подурачиться, потанцевать, попеть какие-то песни, посмеяться с ними. Это его усиливает", – рассказала супруга перезидента.

Кроме того, поклонником занятий спортом Владимир Зеленский, как говорит Первая леди, остался даже после круглосуточного потогонного труда в Офисе президента.

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"Он занимается спортом и это очень ему помогает. Когда он напряжен настолько, что - Вы же знаете, когда нервы натянуты так, что они вот-вот сдадутся, он идет заниматься спортом. И он чувствует себя лучше. Он знает, что делать. Только иногда не хватает времени на сон. Но это тоже нельзя сейчас решить. Я уверена, что он сможет все это выдержать. Он сильный", – подытожила супруга президента.

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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