"Он постоянно угрожает": Маринина раскрыла подробности террора Войтенко

Валентина Маринина призналась, что даже после развода она продолжает жить в страхе.

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Валентина Маринина рассказала, как Константин Войтенко запугивал ее и издевался / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina

Украинская танцовщица Валентина Маринина открыла настоящий ящик Пандоры своим публичным обвинением бывшего мужа, популярного актера Константина Войтенко, в систематическом домашнем насилии. От экса, которого она называет тираном, она получает угрозы, от его поклонников - хейт и пренебрежение.

Несмотря на это Маринина решилась продолжить свой рассказ. В интервью для Алины Доротюк она отметила, что все это было затеяно чтобы наконец быть услышанной, и что ей очень страшно, так как запугивание и шантаж со стороны Войтенко продолжаются даже после развода.

"Я устала от угроз. Понимаю, что меня никто не защитит. Вызывала полицию, она меня не защитила... Я уже все потеряла. Я от бессилия написала этот пост. Он постоянно угрожает, что заберет ребенка", - рассказала Валентина.

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Она также рассказала, что во время брака с актером он пытался задушить ее коленом, оставлял синяки на запястьях, а однажды Марининой даже пришлось схватиться за нож чтобы хоть как-то обезопасить себя от Константина. Но кроме физического насилия было еще и психологическое.

"Постоянные обвинения. Он никогда не извинялся. Любой конфликт, и в этом конфликте всегда виновата я. Мы готовим день рождения ребенку, и я говорю: я заказала торт. Он говорит: ты не заказывала торт. Я говорю: как не заказывала, когда заказывала. Его ответ: это не ты, я заказал. Ну как же, это я его заказывала. А он: ты ничего не делала. Я начинаю нервничать – ну как же так? А он: посмотри, как ты реагируешь. С тобой что-то не так. И такое каждый день", - вспоминает танцовщица.

Она также ответила тем, кто ее упрекнул в том, что она "выносит сор из избы", и пытается решить сложную проблему с бывшим мужем в интернете, а не в правовом поле. Отдельно для хейтеров Валентина Маринина заявила, что не обсуждает, как решается и будет решаться этот вопрос юридически публично из соображений безопасности ее с Войтенко дочери Эмилии.

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