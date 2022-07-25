"Он лжет про свои связи с женщинами": выяснились неожиданные предпочтения Баскова

Слухи о нетрадиционной ориентации артиста гуляли уже давно.
Российский блогер Рустам Солнцев раскрыл сексуальные предпочтения певца Николая Баскова. Он убежден, что музыкант лжет про свои связи с женщинами.
В комментарии российским СМИ блогер сообщил, что пропутинский певец годами живет с мужиками разными по-семейному.
"Он топит за "спецоперацию" на Украине с первых дней. Если я раньше просто его презирал, то теперь я его презираю в три раза больше! Он же у нас теперь в дамках, типа как госчиновник. Я не могу давать нейтральные комментарии в адрес Баскова, Долиной, Газманова… Шоу-бизнес и люди неглупые прекрасно понимают, что Николай Басков – гомосексуалист", - заявил Солнцев.
По его словам, это видно по нескольким признакам.
Читайте также"Как Вам, нормально веселиться?": украинцы поприветствовали Баскова в Турции"По тому, как он одет, как себя подает, как ведет себя на сцене, на тусовках, по тому, как манерничает. Он обычный вульгарный гомосексуал!", - заявил блогер.
Ранее российский актер Алексей Панин высказался по поводу общей фотографии пропутинского Николая Баскова и Рамзана Кадырова, напомнив, что певец скрывает свою нетрадиционную ориентацию.
Также телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны. В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.
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