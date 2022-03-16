"Он будет защищать Родину до конца": Елена Зеленская призналась, что боится за мужа

Елена Зеленская призналась, что боится за мужа / instagram.com/zefirstlady/

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые призналась, что ей страшно за своего мужа.

В сюжете телеканала ABC News жену Владимира Зеленского называют выдающейся женщиной и образцом отваги.

"Сегодня дружеского похлопывания по плечу недостаточно. Сегодня слов сострадания и беспокойства - недостаточно", - подчеркнула Елена, призвав США и европейские страны усилить санкции против россии, закрыть небо над Украиной или хотя бы предоставить средства, чтобы украинцы сами смогли его защищать.

Также она добавила, что ей страшно за мужа.

Читайте такжеЗеленский пережил уже более десяти попыток покушения"Как и каждая женщина в Украине, сейчас я боюсь за своего мужа. Да, я знаю, насколько он силен и стойкий... Он любит свою страну, нашу Родину, любит свой народ, свою семью, меня. И я знаю, насколько сильны эти чувства. Поэтому он будет защищать все это до конца", – подчеркнула она.

Напомним, власти Украины максимально активизируют работу по привлечению российских агрессоров к ответственности ‒ в формате международного трибунала в Гааге. Об этом заявил в своем новом обращении президент Украины Владимир Зеленский.

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