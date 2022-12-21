Оля Цибульская рассказала про младшего брата, на которого из-за волонтерства завели уголовное дело

Главная "киця" Украины считает несправедливым обвинение родственника.

Оля Цибульская почему ее младшего брата подозревают в уголовном преступлении / instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, как ее семья пострадала во время войны в Украине. Так артистка призналась, что ее родители лишились квартиры в Ирпене, которую приобрели незадолго до начала полномасштабной войны в Украине.

Увы, полоса неудач из-за страны-агрессора коснулась и младшего брата Цибульской - мужчине сейчас "шьют" уголовное дело, якобы из-за незаконной продажи автомобиля.

В интервью для Славы Демина Ольга призналась - нынешнюю власть она критиковать не хочет, но некоторые законы все же стоит пересмотреть. В особенности в том, что касается волонтерства, ведь в суде ее брат оказался после многомесячной помощи ВСУ во время войны.

Цибульская подчеркивает - под следствием ее брат оказался из-за того, что перегонял из-за граница авто для украинских защитников.

"У нас законы, которые писались о волонтерстве, – им уже 1300 лет. Они были во времена тех президентов, которые вообще не думали, что происходит, поэтому это уголовное производство - оно сейчас касается не только моего брата, но и многих волонтеров, которые буквально позавчера были в Генеральной прокуратуре. ... Я не хотела бы публично гнать на тех людей, которые пришли, потому что они считаются государственной структурой", - эмоционально рассказала певица.

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