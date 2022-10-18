Олег Сенцов / УНИАН

Украинский режиссер, переживший российскую тюрьму, а также защитник Украины Олег Сенцов, станет отцом в четвертый раз.

Об этом стало известно благодаря супруге Сенцова, Веронике Вельч, которая сейчас находится в Вашингтоне. Накануне там состоялась вечеринка, на которой все близкие пары узнали пол будущего малыша.

"Скоро в этот мир придет новый украинец", – подписан один из кадров в социальной сети Facebook. Очевидно, что пара ждет мальчика.

Для Сенцова этот ребенок четвертый. У него есть взрослые дети от бывшей жены Аллы: 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав, у которого диагностировали аутизм. Также, у Сенцова есть дочь Эмма, которая родилась от журналистки Юлии Бабич.

Отметим, что этот брак родился во время жестокого нападения России на Украину. Церемония состоялась 5 июля. Жених был в военной форме, а невеста – в вышиванке.

Напомним, ранее Олег Сенцов показал свежее фото с передовой.

Судя по словам Сенцова, он может воевать на Херсонском направлении. Режиссер в форме позировал на фоне поля. Он поразмыслил об освобождении Крыма и высказал свое обнадеживающее предположение о деоккупации полуострова.

"Где-то там, позади, любимый Крым. К нему стало немного ближе, но путь еще предстоит трудный", – написал он.

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