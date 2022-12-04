Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз - раскрыты пол и имя ребенка

Олег Сенцов и Вероника Вельч стали родителями / facebook.com/oleg.sentsov

Украинский режиссер, общественный деятель и защитник Украины в рядах ВСУ Олег Сенцов рассказал о появлении на свет еще одного, четвертого ребенка на своей странице в Facebook.

Избранница активиста Вероника Вельч подарила ему сына, которого назвали Демьяном. Сенцов опубликовал трогательное фото, на котором молодая мама держит на руках новорожденного, глядя на него глазами, переполненными любовью.

"В эти трудные для нас все времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно одержит верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна!" - пишет режиссер.

У Олега Сенцова уже есть трое детей от предыдущих отношений: взрослые сын Владислав (2004 г.р.) и дочь Алина (2002 г.р.), рожденные в первом браке, и дочь Эмма (2020 г.р.), которую деятелю подарила поэтесса Юлия Бабич.

Вельч также имеет ребенка от первого брака. С Сенцовым женщина заключила брак в июле 2022 года.

Вероника Вельч, жена Олега Сенцов с новорожденным сыном Демьяном / facebook.com/oleg.sentsov

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