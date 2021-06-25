Одруження наосліп 4 выпуск - психолог показала, как начинать жизнь "с чистого листа"

Одруження наосліп 2021 / 1+1

25 июня в 20:20 на телеканале 1+1 покажут четвертый эпизод седьмого сезона романтического шоу Одруження наосліп. Героями проекта стали успешные люди, которые смогли построить карьеру, но не смогли найти личное счастье. Пары подбираются психологами на основе эмоциональной, сексуальной и психологической совместимости людей.

Героем четвертого эпизода стал 30-летний владелец стоматологических клиник Александр.

"В моей жизни все свободное время занимает работа. Недавно я понял: хочу возвращаться домой, и чтобы кто-то меня ждал. У меня всегда были только серьезные отношения, но они быстро заканчивались из-за того, что я был не готов к семье. Поскольку я стоматолог, мне важна эстетическая часть. Надеюсь, моей женой станет сексапильная, длинноногая девушка, с длинными волосами", - сказал Александр.Читайте такжеОдруження наосліп 2021: Вячеслав Узелков впервые после развода покажет новую невесту

Его невестой стала девушка с обложки мужских журналов по имени Адель.

"Я пришла на проект для того, чтобы поэкспериментировать. Обычно я выбирала себе мужчин сама. На данный момент я хочу узнать и решить, какой именно мужчина мне нужен рядом. Надеюсь, вы мне с этим поможете. Мои первые отношения длились 10 лет. Мой бывший мужчина увлекся религией, стал семейным и не принимал мой род деятельности. На данный момент мне важно, чтобы будущий муж был самодостаточный. Чтобы он мог прокормить семью и принимать меня такой, какая я есть", - сказала Адель.

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Молодоженов ждет поход в магазин элитной одежды, знакомство с друзьями и полет на самолете.

Одной из тем седьмого сезона стала жизнь "с чистого листа". Как начать "ревизию" своей жизни и сделать шаг в новую жизнь, рассказала психолог и ведущая проекта Ирина Кириченко.

"Часто мы годами везем на себе большое количество проблем и в какой-то момент понимаем, что дальше так жить невозможно, надо что-то менять. С чего начать? Успех зависит от правильно выстроенной стратегии. Она, в свою очередь, зависит от понимания проблемы и причин, по которым вы оказались там, где сейчас находитесь. Проведите "ревизию" в письменной форме, разделив лист на 2 колонки. В первой колонке запишите то, что вам нравится в себе, что вдохновляет, чем наслаждаетесь и что с удовольствием возьмёте с собой дальше, а во второй - от чего устали, что тяготит, от чего страдаете и что хотите изменить. Начинайте изменения с самого сложного пункта. Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть "лягушку", остаток дня будет прекрасным благодаря ощущению, что худшее на сегодня уже позади. "Лягушка" — это та обязательная работа, при мысли о которой у вас портится настроение. Если лягушек несколько, начните трапезу с той, которая противнее, и жизнь станет легче", - сказала Ирина Кириченко.

Останутся ли молодожены вместе, и с какими еще трудностями столкнется параможно узнать в четвертом выпуске, который также выйдет на сайте 1plus1 video с 25 июня.