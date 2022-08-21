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"Очень нездоров": Комаровский назвал диагноз Путина

21 августа 2022, 18:37

Доктор Комаровский поставил диагноз российскому диктатору, убивающему украинцев, Путину.

Комаровский
Комаровский / скриншот

Президент террористического государства номер один России Путин очень не здоровый, но болезни, которая сведет его завтра в могилу, у него нет .

Об этом заявил врач Евгений Комаровский в интервью на YouTube-канале "Гончарова". По его словам, врачам трудно поставить диагноз "онлайн".

"Трудно поставить диагноз. Но обрисовать перспективы можно. То есть надо ли вам надеяться на скорую кончину? Это врач в большинстве случаев сказать может. Не надейтесь, к сожалению. Он очень нездоров, но болезни, которая завтра сведет его в могилу, у него нет. А болезнь, которая сильно нарушила его мыслительные функции, у него есть. Мы можем только гадать. Я предполагаю, что у него посткоронавирусная энцефалопатия", – отметил он.

Отметим, ранее стало известно о том, что слухи о болезни российского диктатора Владимира Путина скорее всего распространяют российские спецслужбы, так как президент РФ – "патологический трус" и опасается, что против него может быть проведена спецоперация с целью его устранения. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман.

По его словам, западный мир определяет лично Путина как врага мировой цивилизации, который представляет угрозу для международной безопасности и вообще для существования человечества.

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