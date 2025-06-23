"Очень на папу похожа": Лилия Ребрик показала, как выросла ее младшая дочь

Кратко:
- Лилия Ребрик ждет теплое лето
- Как выглядит ее младшая дочь
Украинская известная актриса и ведущая Лилия Ребрик показала свежий снимок своей младшей дочери Адель.
На своей странице в Instagram актриса не только опубликовала фото, но и оставила подпись к нему.
"Адель к лету готова. Теперь главный вопрос: куда делось самое лето?" – отметила Ребрик.
На фото девочка позировала в белом костюме в розовую полоску, а образ дополнил роскошный бант на голове.
"Какая красотка";
"Какая булочка хорошенькая";
"Вот этот цветочек очень на папу похож", - написали восхищенные поклонники.
Напомним, Лилия состоит в браке с украинским хореографом Андреем Диким, отношения с которым у нее начались во время участия в шоу "Танцы со звездами" еще в 2011 году. Пара воспитывает троих дочерей: Диану, Полину и Адель.
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Кто такая Лилия Ребрик?
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
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