"Очень на папу похожа": Лилия Ребрик показала, как выросла ее младшая дочь

Дочь Лилии Ребрик заметно подросла.

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Лилия Ребрик - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Кратко:

Лилия Ребрик ждет теплое лето

Как выглядит ее младшая дочь

Украинская известная актриса и ведущая Лилия Ребрик показала свежий снимок своей младшей дочери Адель.

На своей странице в Instagram актриса не только опубликовала фото, но и оставила подпись к нему.

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"Адель к лету готова. Теперь главный вопрос: куда делось самое лето?" – отметила Ребрик.

На фото девочка позировала в белом костюме в розовую полоску, а образ дополнил роскошный бант на голове.

Младшая дочь Лилии Ребрик / фото: скрин instagram.com, Лилия Ребрик

"Какая красотка";

"Какая булочка хорошенькая";

"Вот этот цветочек очень на папу похож", - написали восхищенные поклонники.

Лилия Ребрик с семьей / фото: instagram.com, Андрей Дикий

Напомним, Лилия состоит в браке с украинским хореографом Андреем Диким, отношения с которым у нее начались во время участия в шоу "Танцы со звездами" еще в 2011 году. Пара воспитывает троих дочерей: Диану, Полину и Адель.

Лилия Ребрик / инфографика: Главред

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А также ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.

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Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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