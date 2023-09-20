Очень большие проблемы: у Киркорова начались серьезные осложнения после пластики

Престарелая российская эстрада не устает собачиться из-за пластических операций.
Так, в конфликте с известным в террористической России пластическим хирургом принимает участие уже чуть ли не весь перешитый музыкальный олимп.
В основном, в конфликте участвует Филипп Киркоров, который в качестве сторожевого пса охраняет честь своего пластического хирурга, который пришил артисту новую попу и натянул лицо.
Между тем, певица Слава, которая осталась недовольна собственной операцией, решила раскрыть тайну Киркорова, у которого после операции начались проблемы со здоровьем.
"Филипп, давай честно? Покажи свою левую руку. Я знаю, что он не к Тимуру ходит на перевязки. Я не скажу, к какому врачу он ходит, меня попросили не говорить об этом. У него с рукой, насколько я знаю, очень большие проблемы", - цитирует ее издание 7 дней.
К слову, артиста видели на одном из мероприятий с перевязанной рукой.
Украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.
Напомним, ранее в сети стало стремительно распространяться видео, на котором Филипп Киркоров еле переставляет ноги, и держится за помощника, чтобы не упасть. По ролику видно, что каждый шаг путинисту дается с огромным трудом, его тело подрагивает от любого движения.
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