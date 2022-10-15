"О Господи, зачем так позориться": Волочкова поставила на уши россиян своим пением

Волочкова поставила на уши россиян своим пением / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая возомнила себя певицей, высмеяли за неудачное выступление.

На своей страничке в Instagram она показала видео, на котором пела в караоке-баре.

Новоиспеченную певицу россияне подняли на смех. Некоторым не понравилось исполнение Волочковой, а другие біли шокированы ее движениями на сцене.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Мда.. Бузова, вроде, хоть танцует, а здесь", "О боже.. шпагат лучше получается.... почему вы думаете, раз вы знаменитость , то и петь можете.... удалите это", "Полено", "О Господи, зачем так позориться", "Какой позор. Поёт она , а стыдно мне", "Господи, почему она так нелепо двигается, как балерина может быть таким дровосеком", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Читайте также: