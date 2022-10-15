"О Господи, зачем так позориться": Волочкова поставила на уши россиян своим пением

Анастасия Волочкова публично опозорилась. Поклонники не находили слов, чтобы описать произошедшее.
Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая возомнила себя певицей, высмеяли за неудачное выступление.
На своей страничке в Instagram она показала видео, на котором пела в караоке-баре.
Новоиспеченную певицу россияне подняли на смех. Некоторым не понравилось исполнение Волочковой, а другие біли шокированы ее движениями на сцене.
"Мда.. Бузова, вроде, хоть танцует, а здесь", "О боже.. шпагат лучше получается.... почему вы думаете, раз вы знаменитость , то и петь можете.... удалите это", "Полено", "О Господи, зачем так позориться", "Какой позор. Поёт она , а стыдно мне", "Господи, почему она так нелепо двигается, как балерина может быть таким дровосеком", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.
Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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