"Мужчины, отвернитесь": Волочкова едва не сломалась, показывая новый шпагат

Волочкова едва не расчехнулась, показывая новый шпагат / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала очередной шпагат, но нарвалась на критику поклонников.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором продемонстрировала кадры со своей тренировки.

"А Вы поддерживаете растяжку?", - поинтересовалась Волочкова у своих подписчиков.

Вертикальный шпагат скандальной балерины не впечатлил ее подписчиков. Судя по комментариях, их уже тошнит от растяжки 46-летней Волочковой.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Одно и тоже, она кроме как ноги раздвигать что-то умеет в этой жизни? Хоть бы дочерью занялась", "Противно уже смотреть на это! Одно и то же, как-то примитивно!", "Мужчины, отвернитесь, прям антисекс.. как то стыдно", - писали под постом Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова резко изменилась после ярких фотосессий. Теперь она выглядит даже хуже прежнего.

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