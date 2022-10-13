"Так выглядят только проститутки": 46-летняя Волочкова вывалила грудь посреди ресторана

46-летняя Волочкова вывалила грудь посреди ресторана / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась, опубликовав откровенное фото.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала, выставив грудь вперед. Лифчик она предпочла не прятать под платье.

"Как лучше? С цветами (на втором фото) или без?", - подписала фото Волочкова.

Поклонники заподозрили неладное у балерины, ведь опубликовала она два одинаковых фото.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Мне кажется белочка пришла с букетом", "Найдите 10 отличий", "Это что за чудо-юдо", "Белье торчит, сапоги на босу ногу", "Что-то вы здесь на трансвестита похожи", "В Европе в частности в Германии так выглядят только проститутки", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкова поразила поклонников вульгарной выходкой. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала высоко подняв ногу. Облачилась балерина в короткое платье.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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