"Так выглядят только проститутки": 46-летняя Волочкова вывалила грудь посреди ресторана

Поклонники не подбирали слов, оценивая образ Анастасии Волочковой.
Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась, опубликовав откровенное фото.
На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала, выставив грудь вперед. Лифчик она предпочла не прятать под платье.
"Как лучше? С цветами (на втором фото) или без?", - подписала фото Волочкова.
Поклонники заподозрили неладное у балерины, ведь опубликовала она два одинаковых фото.
"Мне кажется белочка пришла с букетом", "Найдите 10 отличий", "Это что за чудо-юдо", "Белье торчит, сапоги на босу ногу", "Что-то вы здесь на трансвестита похожи", "В Европе в частности в Германии так выглядят только проститутки", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее Волочкова поразила поклонников вульгарной выходкой. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала высоко подняв ногу. Облачилась балерина в короткое платье.
Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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