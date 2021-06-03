"О Боже, я женюсь на нем": Рикки Мартин поведал о первой встрече со своим мужем

Рикки Мартин рассказал о первой встрече со своим мужем / фото instagram.com/ricky_martin

Популярный пуэрто-риканский поп-исполнитель Рики Мартин откровенно рассказал о знакомстве и первой встрече со своим мужем – шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Мужчины состоят в браке уже четыре года.

Подробностями судьбоносных событий в своей жизни Мартин поделился в интервью People. По его словам, познакомился он со своим партнером в 2016 году в Instagram. Долгое время они обсуждали искусство в переписке.

"Мне очень понравилось его искусство, но я также подумал про себя: "Боже мой! Ты самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречал". Мы переписывались в Instagram в течение шести месяцев, вполне платонически", – рассказал Рики Мартин.

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Потом он полетел в Лондон, где жил Йосеф, и при первой встрече с ним понял, что это судьба:

"Я увидел его, я сказал: "О боже, я женюсь на нем". Интересно, что мысли Джвана в тот момент были идентичными. Он самый романтичный мужчина, которого я встречал".

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