"Нож в спину": путинист Пригожин публично раскрыл свою тайну

Иосиф Пригожин не научился разбираться в людях.

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Иосиф Пригожин - новое признание / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Кратко:

Иосиф Пригожин поделился личным

Путинист назвал, чему он так и не научился

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, признался, что у него есть серьезный недостаток.

В комментарии для росСМИ, Пригожин рассказал о том, что в его жизни было немало неудач, но он начал анализировать эти ситуации.

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Путинист также назвал черту характера из-за которой у него очень много проблем.

"Самая большая неудача — это неумение разбираться в людях, доверять им и быть с ними чересчур откровенным. У всех есть свои пороки и недостатки. Только на доверии я все время проигрывал, потому что люди всегда предавали, нельзя было поворачиваться к ним спиной, ты сразу мог получить нож в спину. Причем за то, что помогал им состояться, думая о них и развивая их", — сказал любитель диктатора Путина.

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Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.

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Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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