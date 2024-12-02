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Новый "бойфренд" Анджелины Джоли публично заговорил про отношения

Анна Подгорная
2 декабря 2024, 02:11
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Akala наконец перестал скрывать возлюбленную от общественности.
Akala, Анджелина Джоли
Роман Анджелины Джоли и Akala - репер внес ясность в отношения с актрисой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/akalamusic, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Akala и Анджелине Джоли больше полугода приписывают роман
  • Репер отреагировал на эти слухи - раскрыл подробности своей личной жизни

49-летней Анджелине Джоли, которая официально одна с 2019 года, с лета 2024 года приписывают роман с британским репером Akala (настоящее имя - Кингсли Джеймс Маклин Дали). Влюбленных якобы много времени проводят вместе и нередко попадаются на глаза папарацци.

Все это время артисты не комментировали свою связь, оставляя природу их отношений загадкой для поклонников. Однако недавно Акала все же проговорился про личную жизнь.

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Как сообщает Daily Mail, на рождественскую вечеринку в отеле Роузвуд в Лондоне репер прибыл со своей избранницей и открыто представлял ее всем, как свою "герлфренд". Правда, ею оказалась вовсе не Энджи, а продюсер Шанель Ньюман.

Появление Дали и Ньюман на светском мероприятии в качестве официальной пары поставило точку в слухах про роман репера с Джоли. Как сообщил инсайдер изданию People, между ними всегда были исключительно платонические отношения, завязанные на общих проектах и активистской деятельности.

Более того - Анджелина Джоли не только хорошо знакома с Шанель Ньюман, но и имеет с ней близкую дружбу. "Энджи - близкий друг Akala и его партнерши. Они работают вместе. Анджелина по-прежнему сосредоточена лишь на своей семье и в настоящее время не встречается с кем-либо", - отмечает источник.

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Ранее Главред рассказывал, почему перестали общаться две бывшие жены Бена Аффлека - актриса Дженнифер Гарнер и певица Дженнифер Лопес, которые сблизились на фоне отношений с актером.

Также известная австралийская топ-модель Эль Макферсон призналась в тяжелой зависимости - в своих мемуарах она рассказала, как "заливала" тревожность, страхи и комплексы алкоголем до отключки.

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Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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