Новые костюмы и следующее Евровидение в Калуше: эксклюзивно в Сніданку з 1+1 KALUSH ORCHESTRA

Евровидение-2022 - KALUSH ORCHESTRA рассказали, как готовятся к конкурсу / instagram.com/kalush.official

Ежедневно в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 и в прямом эфире на YouTube любимое шоу украинских зрителей Сніданок з 1+1 продолжает рассказывать украинцам об оперативных новостях в стране, привлекать специалистов разных отраслей и рассказывать истории земляков, которым удалось спастись от боевых действий. Теперь программа выходит в новое время – с 8:00 до 11:00.

Сегодня эксклюзивно к эфиру Сніданку з 1+1 присоединился лидер группы KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк, который рассказал о подготовке к Евровидению-2022, которое в этом году пройдет в Турине. В рамках промотура к конкурсу ребята уже посетили Израиль и Нидерланды.

В своем номере для этих концертов KALUSH ORCHESTRA отказались от спецэффектов, а на экране вместо графики разместили большой QR-код, на котором собрали информацию о помощи Украине.

По словам Олега Псюка, в Европе везде чувствуется невероятная поддержка. Впереди музыкантов ждет выступление в Мадриде.

"В каждой стране мы помогаем Украине, рассказываем о ситуации и собираем средства. Поддержка европейцев однозначно чувствуется, и от участников, и от еврофанов. СМИ спрашивают о нашей ситуации, все выкладывают, постят",- поделился музыкант.

Про подготовку к Евровидению и возможную смену образов, Псюк отметил, что в полуфинале украинцев и всех еврофанов ждет сюрприз, а сейчас они в промотуре выступают в старых костюмах.

"Новых костюмов еще нет, потому что они в процессе изготовления. Мы используем сейчас старые, много делали с ними выступлений раньше. Также мы бы не хотели еще показывать костюмы, которые будут на самом Евровидении. Поэтому следите за конкурсом - там мы будем в новых образах", - прокомментировал лидер KALUSH ORCHESTRA.

Сейчас по ставкам букмекеров, Украине прогнозируют победу с рекордными показателями - 33%. До полномасштабного вторжения, страна была на 5 месте у букмекеров. Это говорит, что заявка нравится европейскому сообществу, которое следит за конкурсом. Музыканты мечтают, чтобы в каждом украинском городе был мир и сейчас не думают, где бы хотели видеть Евровидение-2023 в Украине.

Ведущие со своей стороны в случае победы предложили провести конкурс в родном городе Олега Псюка – Калуше. Лидер группы прокомментировал: "Это было бы точно величайшее событие, которое происходило в Калуше".

Евровидение-2022 - KALUSH ORCHESTRA рассказали, как готовятся к конкурсу / instagram.com/kalush.official

Первые репетиции участников Евровидения в Турине начнутся уже 30 апреля, Украина выступит в первом полуфинале 10 мая под номером 6.

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.