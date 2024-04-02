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"Ноги опухают, еле ходит": в РФ раструбили слухи, что случилось с Пугачевой

Элина Чигис
2 апреля 2024, 11:33
Российским пропагандистам не дает покоя молодой вид Аллы Пугачевой и в стране-оккупанте решили прокомментировать ее "операции".
Алла Пугачева
РосСМИ никак не оставят Пугачеву в покое / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарная российская артистка Алла Пугачева, которая публично осудила террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, удивляет своим молодым лицом в 74-летнем возрасте. Только вот россияне не могут смириться, что Примадонна отлично выглядит, поэтому время от времени находятся "эксперты", которые комментируют ее "пластические операции".

В одном пропагандистском росСМИ так вообще заявили:

"Алла Пугачева после эмиграции в Израиль столкнулась с большими проблемами. Здоровье Примадонны пошатнулось из-за слишком влажного и жаркого климата. Певица все больше стала задыхаться, а ее ноги опухают. Она еле ходит".

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Также московский хирург Иван Володченков решил высказать свое никому не нужное мнение, что лицо Пугачевой не подлежит восстановлению. По его словам, результат от каждой повторной подтяжки всегда хуже, чем от предыдущего вмешательства.

"При последней подтяжке либо были задеты щечные ветви лицевого нерва, либо это уже пошли атрофические изменения щечных ветвей лицевого нерва, которые замедляют или делают не совсем корректной мышечную работу", - заявил Володченков.

Только вот Алле Пугачевой, кажется, абсолютно все равно на сказки российских пропагандистов. И если посмотреть ее ленту в соцсетях, то ясно, что артистка выглядит отлично на свой возраст, к тому же, как никогда счастлива со своей семьей.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, на днях Алла Пугачева впервые прокомментировала теракт в "Крокус Сити Холле". Она написала "Прости!" под постом певицы Манижи, в котором она встала на защиту таджиков после теракта в "Крокусе".

А также в террористической России уже началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, заявили росСМИ.

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