"Но я вам ничего не говорил": Слава Демин "сдал с потрохами" личную жизнь Леси Никитюк

Ведущий раскрыл самую горячую сплетню о пани Лесе.
Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин в новом Youtube-шоу Слава ПРО намекнул, сто сердце украинской модели и ведущей Леси Никитюк несвободно.
Леся Ивановна производит впечатление очень болтливой особы - у нее прекрасно подвешен язык, и за словом она ни в свой, ни в чужой карман не то что не лезет, а даже и не смотрит.
Однако в том, что касается ее личной жизни, Никитюк проявляет поразительную сдержанность. Что же творится на любовном фронте ведущей рассказал Демин. Точнее он намекнул на ее вероятный роман с мужчиной, который сейчас состоит в ВСУ.
"Ждем, когда Леся всем расскажет о своей личной жизни, потому что она ее очень скрывает. Или она скрывает, потому что у нее кто-то есть? Или нет? А я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУ-шникам. Но я вам ничего не говорил", - заинтриговал Демин.
Ранее экс-солистка группы ВиаГра, а также вторая супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редким фото старшего сына, которого она родила от певца.
Также 24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаям.
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