"Но я вам ничего не говорил": Слава Демин "сдал с потрохами" личную жизнь Леси Никитюк

Слава Демин рассказал, от кого без ума Леся Никитюк / instagram.com/slavademin_official, instagram.com/lesia_nikituk

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин в новом Youtube-шоу Слава ПРО намекнул, сто сердце украинской модели и ведущей Леси Никитюк несвободно.

Леся Ивановна производит впечатление очень болтливой особы - у нее прекрасно подвешен язык, и за словом она ни в свой, ни в чужой карман не то что не лезет, а даже и не смотрит.

Однако в том, что касается ее личной жизни, Никитюк проявляет поразительную сдержанность. Что же творится на любовном фронте ведущей рассказал Демин. Точнее он намекнул на ее вероятный роман с мужчиной, который сейчас состоит в ВСУ.

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"Ждем, когда Леся всем расскажет о своей личной жизни, потому что она ее очень скрывает. Или она скрывает, потому что у нее кто-то есть? Или нет? А я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУ-шникам. Но я вам ничего не говорил", - заинтриговал Демин.

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