Нина Матвиенко жалеет, что выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Надо давать второй шанс"

Певица расстроена, что ее конфликт с супругом стал достоянием общественности.
Народная артистка, певица Нина Матвиенко в ноябре шокировала своих поклонников дерзким заявлением - она выгнала мужа из дома после 50 лет брака.
Тогда она дала большое интервью о своей жизни, которое выглядело, как крик души: за все время семейной жизни женщина так и не почувствовала того женского счастья, которого от супружества ожидают многие. Нина Митрофановна рассказала, что не получала должной поддержки от мужа, и решила, что не готова терпеть это от него и дальше.
Недавно в интервью для ЖВЛ Нина Матвиенко горько пожалела о сказанном: "Я жалею, что рассказала об этом, потому что люди раздули это сильно. Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поссорились. Нужно давать второй шанс. Это произошло, потому что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я".
Нина Митрофановна живет в большом доме, вместе с дочерью Антониной, зятем и внучкой. Такой образ жизни ранее казался комфортным всем, но жилищный вопрос все же стал камнем преткновения сразу для двух семей.
Нина Митрофановна предполагает, что может помириться с мужем, и он вернется, когда дочь со своей семьей съедет из родительского дома: "Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, когда Тоня выберется, он вернется. Это ведь его дом".
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