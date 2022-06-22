"Никто же не зарабатывает": Монатик высказался о сумасшедших ценах на аренду жилья в Украине

Монатик высказался о сумасшедших ценах на аренду жилья в Украине / скриншот

После начала войны цены на аренду квартир в относительно безопасных регионах Украины взлетели до небес.

Певец Дмитрий Монатик считает, что это необоснованно. В интервью Славе Демину он заявил, что арендаторам нужно оставить цены, которые были до войны, так как многие украинцы просто не в состоянии оплачивать новые счета.

"Это очень неоднозначны вопрос… Мне кажется, что сегодня нужно так: если вам нужно пожить, то живите. Я понимаю, что у всех заканчиваются деньги, на чем-то нужно зарабатывать, но можно хоть не подымать цены, а оставить такими, какими они были. Никто же не зарабатывает, сейчас людям очень сложно. Люди думают как им выжить, а теперь еще и о том, как заплатить за это место", - отметил Монатик.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ищут покинутые квартиры, чтобы незаконно заселить туда сотрудников российской Федеральной службы безопасности.

ФСБ-шники завезли свои семьи в оккупированный город еще месяц назад. Всё это время они жили в гостиницах. Однако, очевидно, жить в гостиницах им надоело.

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