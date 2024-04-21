"Никого не надо": сын путинистов Рудковской и Плющенко отрекся от сестры

Российский фигурист Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская, которые в восторге от кровавого вторжения страны-террориста РФ в Украину, решились на еще одного ребенка – его вынашивает суррогатная мать. У путинистов скоро будет дочь.
Но, как сообщают росСМИ, старший сын Плющенко и Рудковской Александр совсем не в восторге от такого события и заявил, что ему "никого не нужно".
11-летний мальчик вполне доволен и младшим братом Арсением, который уже начал делать первые шаги на льду.
Отметим, Александр Плющенко, еще известный, как Гном Гномыч, уже принимает участие в ледяном шоу отца. А также ранее он снялся в пропагандистском ролике за диктатора Путина. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.
Кто такой Евгений Плющенко?
Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".
В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".
Евгений Плющенко - последние новости по теме
Отметим, российский фигурист Евгений Плющенко решил сыграть в хоккей и не рассчитал все силы - в результате получил пугающую травму. Плющенко чуть не лишился глаза из-за несчастного случая.
А также ранее Яна Рудковская болела за мужа Евгения Плющенко в Сочи в одном вип-ложе вместе с президентом России диктатором Владимиром Путиным.
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