"Никого не надо": сын путинистов Рудковской и Плющенко отрекся от сестры

Путинисты Яна Рудковская и Евгений Плющенко ожидают на пополнение в семье, но их сын совсем не рад такому событию.

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Сын Рудковской не хочет иметь сестру / коллаж: Главред, фото: t.me/doveoftheworld

Российский фигурист Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская, которые в восторге от кровавого вторжения страны-террориста РФ в Украину, решились на еще одного ребенка – его вынашивает суррогатная мать. У путинистов скоро будет дочь.

Но, как сообщают росСМИ, старший сын Плющенко и Рудковской Александр совсем не в восторге от такого события и заявил, что ему "никого не нужно".

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11-летний мальчик вполне доволен и младшим братом Арсением, который уже начал делать первые шаги на льду.

Отметим, Александр Плющенко, еще известный, как Гном Гномыч, уже принимает участие в ледяном шоу отца. А также ранее он снялся в пропагандистском ролике за диктатора Путина. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.

Кто такой Евгений Плющенко? Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".

В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".

Евгений Плющенко - последние новости по теме

Отметим, российский фигурист Евгений Плющенко решил сыграть в хоккей и не рассчитал все силы - в результате получил пугающую травму. Плющенко чуть не лишился глаза из-за несчастного случая.

А также ранее Яна Рудковская болела за мужа Евгения Плющенко в Сочи в одном вип-ложе вместе с президентом России диктатором Владимиром Путиным.

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