УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Никого не надо": сын путинистов Рудковской и Плющенко отрекся от сестры

Элина Чигис
21 апреля 2024, 13:18
Путинисты Яна Рудковская и Евгений Плющенко ожидают на пополнение в семье, но их сын совсем не рад такому событию.
Евгений Плющенко, Яна Рудковская
Сын Рудковской не хочет иметь сестру / коллаж: Главред, фото: t.me/doveoftheworld

Российский фигурист Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская, которые в восторге от кровавого вторжения страны-террориста РФ в Украину, решились на еще одного ребенка – его вынашивает суррогатная мать. У путинистов скоро будет дочь.

Но, как сообщают росСМИ, старший сын Плющенко и Рудковской Александр совсем не в восторге от такого события и заявил, что ему "никого не нужно".

видео дня

11-летний мальчик вполне доволен и младшим братом Арсением, который уже начал делать первые шаги на льду.

Отметим, Александр Плющенко, еще известный, как Гном Гномыч, уже принимает участие в ледяном шоу отца. А также ранее он снялся в пропагандистском ролике за диктатора Путина. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.

Кто такой Евгений Плющенко?

Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".
В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".

Евгений Плющенко - последние новости по теме

Отметим, российский фигурист Евгений Плющенко решил сыграть в хоккей и не рассчитал все силы - в результате получил пугающую травму. Плющенко чуть не лишился глаза из-за несчастного случая.

А также ранее Яна Рудковская болела за мужа Евгения Плющенко в Сочи в одном вип-ложе вместе с президентом России диктатором Владимиром Путиным.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Яна Рудковская Евгений Плющенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Оккупанты обстреливают Одессу: в городе прогремел взрыв

Оккупанты обстреливают Одессу: в городе прогремел взрыв

13:33 Украина
Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

13:19 Синоптик
Стягивают тяжелую бронетехнику: россияне атакуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Стягивают тяжелую бронетехнику: россияне атакуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении

12:14 Украина
Все главные новости

Популярное

Киркоров выбросил свою невесту из машины посреди дороги 13570

Киркоров выбросил свою невесту из машины посреди дороги

Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины 8177

Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне 6135

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

Украину накрывает новый мощный циклон: будут сильные дожди, ветер и холод 5139

Украину накрывает новый мощный циклон: будут сильные дожди, ветер и холод

Последние новости

13:36

Россияне пытаются прорваться в Часовой Яр: разведка Британии раскрыла ситуацию

13:33

Оккупанты обстреливают Одессу: в городе прогремел взрыв

13:19

Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

13:18

"Никого не надо": сын путинистов Рудковской и Плющенко отрекся от сестры

12:53

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 апреля: Ракам - поход к врачу, Водолеям - триумф

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
12:37

Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала редкое фото с министром

12:14

Стягивают тяжелую бронетехнику: россияне атакуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении

12:05

В Севастополе прогремели взрывы: партизаны сообщают о погибших и раненых оккупантах

11:56

Китайский гороскоп на завтра 22 апреля: Быкам - стресс, Драконам - серьезная опасность

Реклама
11:36

Кто из украинцев имеет право на ежемесячную выплату: в Пенсионном объяснили

11:34

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Козероги решат проблемы, Рыбам - разочарования

11:26

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Девам - крупные неприятности, Тельцам - дорога

10:58

Когда Украина получит первый транш оружия: в Пентагоне раскрыли, что войдет в пакет

10:28

Воссоединение Spice Girls и куча звезд: Виктория Бэкхем лихо отметила юбилейВидео

09:55

РФ может изменить планы на новое наступление в июне: в ISW раскрыли "страх" оккупантов

09:26

Гороскоп на завтра 22 апреля: Скорпионы - слушайте свое тело, Ракам - серьезные перемены

09:19

В Раде рассказали, как военнообязанным обновить данные без похода в ТЦК

08:55

РФ готовит новые жестокие атаки по энергетике Украины: готовиться ли к блэкауту

08:29

Россияне активизируют удары дронами и ракетами в ближайшие недели - ISW

08:20

Церковный праздник 22 апреля: что запрещено делать на преподобного Феодора

Реклама
07:48

Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов: Малюська рассказал о планах

07:35

Оптическая иллюзия для самых сообразительных: нужно найти другое слово за 4 секунды

06:26

Весь мир отошел на полшага от пропастимнение

05:48

Салат будет оставаться свежим больше месяца: женщина поделилась секретом хранения

04:05

"Основная цель": РФ перешла в наступление на стратегический город - офицер ВСУ

03:30

Гороскоп на май 2024 для Львов: что принесет последний месяц весныВидео

02:30

РФ нацелилась на два города: полковник назвал направления наступления оккупантов

01:35

Когда закончится война в Украине: астролог назвал точную дату

00:38

В бешенстве начал обзываться: Медведев недоволен решениями США о помощи Украине

20 апреля, суббота
23:54

Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине: дата голосования

22:53

"Призываю быстро прислать пакет": Байден отреагировал на поддержку помощи Украине

21:53

Когда фронт почувствует американскую помощь?мнение

21:52

"Очень весомый пакет": Зеленский поблагодарил США за помощь Украине

21:30

Жесткая магнитная буря обрушилась на Украину: врезал почти 7-балльный шторм

20:51

Киркоров выбросил свою невесту из машины посреди дороги

20:50

В США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи

20:44

Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины

20:37

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто военных с боеприпасами

19:41

РФ ежедневно обстреливает Одессу: в ВСУ раскрыли коварную тактику ударов врагаФото

19:39

Страну накрыл мощный шторм: где будут лить грозовые дожди

Реклама
19:08

Штаб врага взлетел на воздух: ракеты HIMARS обезглавили полк "элитных" войск РФ

18:55

Сотрудник ТЦК начал стрелять: в Черновицкой области произошел конфликт с оружием

18:34

"Только благодарен за это": Зеленский сделал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

17:55

"Этот тип нас боится": Зеленский высмеял трусливого и неуверенного Путина

16:58

Украина не устоит: Зеленский раскрыл худший сценарий и предупредил о новой войне

16:48

В Одессе прогремели мощные взрывы: уничтожены жилые дома, ранены людиФото

16:42

Потеряете все деньги: что нельзя делать 21 апреля - приметы

16:41

Россия способна воевать не менее двух лет: в WP раскрыли возможности врага

16:31

Как не стать жертвой обмана: почему в пресервах нет костей - хитрость производителей

15:52

РФ может "продавить" фронт: офицер ВСУ назвал самые опасные направления

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосСоветы от Андре ТанаКрасивый маникюрМодные ошибкиЖенские стрижкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять