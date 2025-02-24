"Никогда не жаловался": на фронте погиб известный украинский актер

Алексей Самойленко был очень талантливым актером.

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Алексей Самойленко умер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Григоренко

Кратко:

Алексей Самойленко погиб на войне с РФ

Каким был актер в жизни

Украинский актер Алексей Самойленко, которого зрители знают по сериалу "Доктор Вера" и фильму "Прогулка в пустоту", погиб на фронте.

Подруга актера Екатерина сообщила печальное известие на своей странице в Instagram. Алексей умер 19 февраля.

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"19 февраля на войне погиб один из наших самых близких друзей Алексей Самойленко. Я до сих пор не могу это принять. Первое фото сделано за пару дней до этого, когда он был в Киеве на выходных. Таким легким и живым я хочу его запомнить. Леша никогда не говорил лишнего и никогда не жаловался. В нем была такая искренность и достоинство, что рядом с ним мне всегда было немного стыдно за себя", - поделилась Екатерина.

Также подруга актера отметила, что у Самойленко было очень доброе сердце.

"Он пошел воевать в первые дни полномасштабного вторжения. Леша знал, за что он воевал. Он родом из Донецкой области и там похоронены его предки. А еще он был чрезвычайно талантливым актером. Такого сердца больше нет ни у кого", - написала Екатерина.

Прощание с Алексеем будет в среду, 26 февраля, в 10.30 на Берковецком кладбище на Аллее Героев.

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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