Гимнастка Анна Ризатдинова воплотила мечту девочки, папа которой погиб, защищая Украину

Анна Ризатдинова в восторге от упорства девочки.

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Анна Ризатдинова встретилась с юной гимнасткой / коллаж: Главред, фото: пресс-служба 1+1 Украина

В рамках проекта "Здійсни мрію" от 1+1 media призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова провела личную тренировку для 12-летней Варвары Моторной, папа которой погиб, защищая Украину.

Девушка уже более 5 лет занимается важнейшим для себя делом - художественной гимнастикой. Поэтому встреча с Анной была несомненно еще одной мечтой, которая осуществилась.

Анна Ризадинова провела личную тренировку / пресс-служба 1+1 Украина

"Варвара хочет дойти до мастера спорта Украины. Это очень весомое звание, которое нелегко получить. Однако она знает, что такое работа, очень уверена и верит в себя - и это 90% успеха, показатель осознанного понимания, чего она хочет и для чего занимается. Варвара имеет жажду жизни и горящие глаза. Верю в нее и одновременно вспоминаю себя маленькой. Несмотря на то, что дети растут в условиях войны - в их ДНК уже заложена сила. Это проявляется на ковре. И благодаря таким родителям, как папа Вари, следует понимать, что мы с вами можем в дальнейшем тренироваться и заниматься следующим поколением. Должны в дальнейшем делать все, что от нас зависит",- отметила АннаРизатдинова после встречи.

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Папа Вари, Илья Моторный, с первых дней полномасштабного вторжения решил пойти добровольцем в ТРО. Впоследствии присоединился к 205 батальону и был назначен командиром роты, однако в мае 2022 года погиб в Северодонецке.

Узнать подробнее о том, как прошла встреча, можно в тематическом видео на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook, а также в новом сезоне проекта "Ближе к звездам" уже в это воскресенье, 23 февраля, утром на телеканале ТЕТ.

Напомним, что 1+1 media в сотрудничестве с фондом "Дети Героев" воплощает желания детей, которые потеряли одного или обоих родителей из-за войны. Всего за 2024 год команда проекта помогла более 50 детям осуществить как нематериальные, так и материальные мечты.

Кто такая Анна Ризатдинова? Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

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