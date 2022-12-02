Никогда больше не вернется: Успенская озвучила тайну Пугачевой и поплатилась

Пугачева, Успенская / instagram.com/alla_orfey, kp.ru

Российская певица Алла Пугачева покинула родную страну вслед за мужем Максимом Галкиным, который поддержал Украину и выступил против войны и политики диктатора Путина.

Фанаты зря гадают, вернется ли Пугачева в Россию и на сцену. Любовь Успенская уже знает, что решила Примадонна, и не стала молчать.

Звезда шансона заявила, что в последнем разговоре Алла Борисовна сама ей сообщила, что возвращаться не собирается. Это произошло, когда Успенская предлагала Примадонне спеть вместе ее песню, но та отказала, объяснив, что это невозможно:

"Алла сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии", - заявила Успенская, пишут росСМИ.

Успенская заявила, что была уверена, что Пугачева согласится выступить с ней на сцене.

Ведь когда Примадонне было тяжело на душе, она слушала Успенскую и становилось легче. Об этом она сама не раз говорила звезде шансона.

Напомним, ранее певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала вместе с Примадонной и детьми.

Также ранее Любовь Успенская "в шутку" пригрозила Алле Пугачевой смертью. Успенская поделилась воспоминанием о Примадонне, которую, по ее заверению, всё еще считает крупной фигурой в музыке.

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