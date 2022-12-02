Никогда больше не вернется: Успенская озвучила тайну Пугачевой и поплатилась

Пугачева больше никогда не будет выступать в России, ведь она завершила концертную деятельность.
Российская певица Алла Пугачева покинула родную страну вслед за мужем Максимом Галкиным, который поддержал Украину и выступил против войны и политики диктатора Путина.
Фанаты зря гадают, вернется ли Пугачева в Россию и на сцену. Любовь Успенская уже знает, что решила Примадонна, и не стала молчать.
Звезда шансона заявила, что в последнем разговоре Алла Борисовна сама ей сообщила, что возвращаться не собирается. Это произошло, когда Успенская предлагала Примадонне спеть вместе ее песню, но та отказала, объяснив, что это невозможно:
"Алла сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии", - заявила Успенская, пишут росСМИ.
Успенская заявила, что была уверена, что Пугачева согласится выступить с ней на сцене.
Ведь когда Примадонне было тяжело на душе, она слушала Успенскую и становилось легче. Об этом она сама не раз говорила звезде шансона.
Напомним, ранее певица Кристина Орбакайте трогательно поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери. На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала вместе с Примадонной и детьми.
Также ранее Любовь Успенская "в шутку" пригрозила Алле Пугачевой смертью. Успенская поделилась воспоминанием о Примадонне, которую, по ее заверению, всё еще считает крупной фигурой в музыке.
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