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Никитюк в образе из 90-х перепела легендарный хит ради донатов на дроны

Дмитрий Видоменко
5 марта 2024, 11:42обновлено 5 марта, 12:27
Известная блогерка и шоувумен Леся Никитюк в забавном образе из 1990-х перепела главный хит легендарной группы "Фантом-2".
Никитюк, Фантом 2
Леся Никитюк в образе из 90-х перепела хит группы "Фантом-2" / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская блогерка и светская львица Леся Никитюк вместе со своим коллегой, телеведущим Игорем Новинчуком устроили косплей на звезд отечественной дэнс-музыки 1990-х ‒ Ольги Гречко и Романа Матияша из группы "Фантом-2". В своем фотоблоге Никитюк опубликовала оригинальный видеоролик.

Она вместе с Новинчуком в парике и в фирменном избыточном макияже в стиле первых лет президентства Леонида Кучмы исполнили шлягер "Двоє" вышеуказанной группы. Правда, текст песни полностью был изменен. Так, Никитюк и Новинчук поют об ужасах войны и призывают отправить деньги на два боевых дрона для 8-го полка ССО.

К слову, идею клипа звезды также позаимствовали у группы "Фантом-2" и поют на компьютерном и постоянно изменяющемся фоне.

Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва"", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее украинский шоумен и отец троих детей Анатолий Анатолич откровенно рассказал пойдет ли он воевать после четырех неудачных попыток встать на военный учет.

Также травести-дива Монро раскрыла подробности своего трансгендерного перехода и призналась, что сменила фамилию. Неугомонная Монритта рассказала про сложность таких трансформаций.

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Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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