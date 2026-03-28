"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

Виталий Кирсанов
28 марта 2026, 14:57
Говоря об отце, Иван Довженко подчеркнул, что тот всегда отличался строгостью и сдержанностью.
Иван Довженко рассказал об отношениях с отцом
Иван Довженко рассказал об отношениях с отцом

Сын известного украинского актера Вячеслава Довженко Иван, который и сам уже снялся в нескольких фильмах, рассказал о вкладе звездных родителей в свою карьеру. Мать молодого актера Ксения Баши-Довженко - тоже актриса, рассказал Иван в интервью Blik.ua.

Иван отметил, что с матерью у него тёплые и близкие отношения, однако она никогда не пыталась целенаправленно направить его в актёрскую сферу.

"Я воспринимаю свою маму как мою родную маму, а не как актрису. Что касается актерского, то оно все приобретается с опытом. Мама в меня многое вложила как в будущего человека: как быть человечным, честным, справедливым, вести себя, как настоящий мужчина. А все, что касается актерского: есть университет, есть уже определенный опыт. Мы не живем в такой реальности, что мы - актеры, и это наша единственная тема общения", - отметил он.

Иван признался, что его начинает раздражать слово "династия".

"Мне кажется, что в меня вкладывали не как в будущего актера. У нас с родителями все было условлено конкретно. Все ошибки должен сделать сам, все должно пройти самостоятельно. Все неудачи, неутверждение на роль или утверждение, все застои в профессии или большую загруженность", - рассказал он.

Говоря об отце, Иван подчеркнул, что тот всегда отличался строгостью и сдержанностью. Они редко обсуждали актёрскую работу, и молодой артист привык разбираться во всём самостоятельно. Лишь изредка отец давал советы, в основном в период учёбы.

"На съемочном этапе вильма "Мавка" мы ни разу не говорили о наших работах. Не общались по этой теме. А уж когда вышел фильм, я очень загнался. Думал, Боже, мне многое не нравится, конец. И отец мне тогда позвонил. Сказал, что очень мною гордится, что я великий молодец. И я такой: ого, спасибо. То есть от него редко можно услышать похвалу. Он никогда так страшно не ругает, но и похвалить редко может. Мне это было очень ценно, гордость распирала", - добавил Иван.

О персоне: Вячеслав Довженко

Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке продавца фастфуда за 27 с

