Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Ни о чем не жалею": украинский комик получил грин-карту США

Виталий Кирсанов
1 июля 2026, 10:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Александр Эллерт рассказал, как изменилась его жизнь.
Александр Эллерт рассказал, как изменилась его жизнь
Александр Эллерт рассказал, как изменилась его жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

Кратко:

  • Эллерт после начала полномасштабной войны переехал в США
  • Комик получил грин-карту по программе, известной как "виза талантов"

Украинский комик и победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт, который после начала полномасштабной войны переехал в США, сообщил в Instagram о важном событии в своей жизни. Артист получил американскую грин-карту и поделился этой новостью с подписчиками, показав новые документы.

По словам Эллерта, оформление документов заняло почти два года. За это время ему пришлось сменить нескольких адвокатов и потратить несколько тысяч долларов. С присущим ему чувством юмора комик отметил, что из-за длительного ожидания упустил немало профессиональных возможностей за пределами США.

видео дня

В шутливой форме артист рассказал, что долгожданная грин-карта все это время буквально "пряталась" под стопкой других документов, пока он был вынужден отказаться от выступлений и мероприятий в разных странах.

"Чтобы встретиться с ней (грин-картой - прим. ред.), он сменил нескольких адвокатов, заплатил несколько тысяч долларов, а она просто лежала под всеми остальными папками. И даже не подозревала, что за эти два года ожидания он про...л несколько свадеб на Комо, еще штук пять в Испании, день рождения в Дубае, Барселоне, корпоратив в Мексике, стендап-тур по Европе и, конечно же, День Житомира. Но теперь выездной. Это значит, что Галкину теперь можно не учить украинский язык", - с юмором и сарказмом отметил Эллерт.

Комик также рассказал, что получил грин-карту по программе, известной как "виза талантов". Он поблагодарил свою мать за то, что она сохранила его дипломы, грамоты и награды, которые стали важной частью пакета документов при оформлении иммиграционного статуса.

Сейчас Александр Эллерт продолжает жить в США, где строит карьеру стендап-комика и работает над новыми проектами для англоязычной аудитории.

"Матери спасибо за то, что сохранила грамоты. Я ни о чем не жалею, иду дальше заниматься любимым делом, но теперь - на английском. Удачи всем и больше грамот", - отметил артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский хореограф и участник проекта "Холостяк" Макс Чмерковский поделился важной новостью вместе со своей супругой Петой Мургатройд.

Ранее также обладательница статуса "самая красивая девочка в мире" Тилан Блондо сказала "да" в Городе Любви.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Александр Эллерт

Александр Эллерт - украинский стендап-комик, шоумен, телеведущий и бывший сценарист студии "Квартал 95". Широкую известность в Украине и за её пределами он получил в 2020 году как победитель первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина.

Долгое время работал автором шуток и сценаристом в "Студии Квартал-95", а также активно развивал карьеру ведущего крупных мероприятий, корпоративов и свадеб. После проекта продолжил заниматься стендапом.

Летом 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Эллерт уехал в Соединенные Штаты. Его отъезд вызвал волну обсуждений и критики в украинских медиа. Позже он пояснил, что покинул страну на законных основаниях.

Александр проживает в Америке, где получил грин-карту. Он продолжает творческую деятельность, организовывает различные медийные проекты, а также выступает со стендап-программами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США шоу-бизнес новости шоу бизнеса Александр Эллерт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Очередной дедлайн Кремля: ISW оценил, сможет ли РФ захватить весь Донбасс до конца года

Очередной дедлайн Кремля: ISW оценил, сможет ли РФ захватить весь Донбасс до конца года

10:01Война
РФ накопила дроны, самолеты снаряжены: существует угроза обстрела в ближайшее время

РФ накопила дроны, самолеты снаряжены: существует угроза обстрела в ближайшее время

09:30Украина
В Пензе атакован институт, создающий датчики для "Искандеров"

В Пензе атакован институт, создающий датчики для "Искандеров"

08:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Китайский гороскоп на завтра, 1 июля: Петухам - неудачи, Тиграм - соперничество

Китайский гороскоп на завтра, 1 июля: Петухам - неудачи, Тиграм - соперничество

Видят всех насквозь: какие знаки зодиака обладают самой сильной интуицией

Видят всех насквозь: какие знаки зодиака обладают самой сильной интуицией

После жары Украину накроют сильные ливни и грозы: названа дата похолодания

После жары Украину накроют сильные ливни и грозы: названа дата похолодания

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличников

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличников

Последние новости

10:30

Наказала ребенка за непослушание: в сети обсуждают конфликт мамы и воспитательницы

10:17

"Ни о чем не жалею": украинский комик получил грин-карту США

10:01

Очередной дедлайн Кремля: ISW оценил, сможет ли РФ захватить весь Донбасс до конца года

09:30

РФ накопила дроны, самолеты снаряжены: существует угроза обстрела в ближайшее время

08:59

Умер актер из "Гарри Поттера" и "Индианы Джонса"

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
08:36

В Пензе атакован институт, создающий датчики для "Искандеров"

08:35

Путин и Кадыров могут потерять власть до конца года: новые прогнозы с рынков США

08:10

Удары по Ту-95 и ВПК в глубине России: Маломуж оценил план разгрома тыла противникамнение

07:51

Трамп едва не возобновил войну с Ираном: WSJ выяснило детали

Реклама
07:01

РФ массированно атаковала АЗС на Днепропетровщине: есть жертва и раненые

05:11

Гортензии будут радовать цветением до поздней осени: чем подкормить их в июле

04:30

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

03:33

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

03:05

Почему кот "закапывает" миску после еды: странная привычка имеет неожиданное объяснениеВидео

02:32

Золото прямо под ногами: раскрыто место действующего вулкана с драгметаллами

01:51

РФ запустила опасный дрон нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

00:10

"Возникают противоречия": Сырский ответил на вопрос о конфликте с Федоровым

30 июня, вторник
23:53

У кого летом реализуются самые смелые желания: гороскоп Таро на июль 2026

23:14

До 12 часов без электроэнергии: украинцев предупредили о летних отключениях

22:41

Кто будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны: названы условия

Реклама
22:13

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

22:11

Мощное усиление авиации: Украина договорилась о поставке 16 истребителей GripenВидео

22:01

Россия готовит новый массированный удар по Украине - какая область станет целью

21:19

Зачем люди кладут мяту в карманы перед прогулкой: хитрый лайфхакВидео

21:04

"Где мой папа?": скандал из-за мобилизации отца 5-летней девочки получил продолжение

21:04

Почему опытные дачники сеют укроп по всему огороду: секрет, повышающий урожайность

20:56

Дело о смерти командира 154-й ОМБр: всплыли новые громкие подробности

20:40

Не только жир: что категорически нельзя сливаться в раковину и унитаз

20:00

Под Ивано-Франковском нашли идеально сохранившегося мамонта – что с ним сделалиВидео

19:53

Кухонный жир растворится на глазах: копеечное средство творит настоящие чудесаВидео

19:22

Зачем добавлять уксус при варке картофеля — простой лайфхак для хозяек

19:21

По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему

19:18

Сорняки сгорят за считанные часы: садовник назвал копеечное средство из кухниВидео

19:14

РФ может начать наступление с севера: Сырский предупредил, какая область под угрозой

19:10

Почему Пекин может стать ключевым игроком в переговорах с Украиной: Денисенко объяснилмнение

18:55

Переговоры с РФ по окончанию войны: Рейтерович раскрыл вероятный сценарий

18:42

Дом 1920 года купили за бесценок, а дальше произошло невероятноеВидео

18:42

Засор в раковине исчезнет за минуты: труба как новая без сантехника и за копейкиВидео

18:40

Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

18:31

РФ атакует Запорожье, под ударом детсад: что известно о количестве жертв и последствияхФото

Реклама
18:26

Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии

18:19

Богатые люди массово бегут в секонд-хенд: причина оказалась неожиданной

18:14

"Полина - жалкая": путинистку Гагарину в РФ вывели на чистую воду

18:02

Совсем не "девичник" и "мальчишник": как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:00

Почему Трамп меняет свою позицию в отношении Украины — названы два важных нюанса

17:41

Венгрия выступила против новых правил ЕС для украинцев: о чем заявил Мадьяр

17:31

Консервация может пропасть за несколько дней: что нельзя делатьВидео

17:28

"Наше лето": похудевшая Камалия появилась с Захуром на отдыхеВидео

17:26

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

17:23

"Не можем молчать": в Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды страны

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять