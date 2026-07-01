"Ни о чем не жалею": украинский комик получил грин-карту США

Кратко:
- Эллерт после начала полномасштабной войны переехал в США
- Комик получил грин-карту по программе, известной как "виза талантов"
Украинский комик и победитель проекта "Холостячка" Александр Эллерт, который после начала полномасштабной войны переехал в США, сообщил в Instagram о важном событии в своей жизни. Артист получил американскую грин-карту и поделился этой новостью с подписчиками, показав новые документы.
По словам Эллерта, оформление документов заняло почти два года. За это время ему пришлось сменить нескольких адвокатов и потратить несколько тысяч долларов. С присущим ему чувством юмора комик отметил, что из-за длительного ожидания упустил немало профессиональных возможностей за пределами США.
В шутливой форме артист рассказал, что долгожданная грин-карта все это время буквально "пряталась" под стопкой других документов, пока он был вынужден отказаться от выступлений и мероприятий в разных странах.
"Чтобы встретиться с ней (грин-картой - прим. ред.), он сменил нескольких адвокатов, заплатил несколько тысяч долларов, а она просто лежала под всеми остальными папками. И даже не подозревала, что за эти два года ожидания он про...л несколько свадеб на Комо, еще штук пять в Испании, день рождения в Дубае, Барселоне, корпоратив в Мексике, стендап-тур по Европе и, конечно же, День Житомира. Но теперь выездной. Это значит, что Галкину теперь можно не учить украинский язык", - с юмором и сарказмом отметил Эллерт.
Комик также рассказал, что получил грин-карту по программе, известной как "виза талантов". Он поблагодарил свою мать за то, что она сохранила его дипломы, грамоты и награды, которые стали важной частью пакета документов при оформлении иммиграционного статуса.
Сейчас Александр Эллерт продолжает жить в США, где строит карьеру стендап-комика и работает над новыми проектами для англоязычной аудитории.
"Матери спасибо за то, что сохранила грамоты. Я ни о чем не жалею, иду дальше заниматься любимым делом, но теперь - на английском. Удачи всем и больше грамот", - отметил артист.
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О персоне: Александр Эллерт
Александр Эллерт - украинский стендап-комик, шоумен, телеведущий и бывший сценарист студии "Квартал 95". Широкую известность в Украине и за её пределами он получил в 2020 году как победитель первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина.
Долгое время работал автором шуток и сценаристом в "Студии Квартал-95", а также активно развивал карьеру ведущего крупных мероприятий, корпоративов и свадеб. После проекта продолжил заниматься стендапом.
Летом 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Эллерт уехал в Соединенные Штаты. Его отъезд вызвал волну обсуждений и критики в украинских медиа. Позже он пояснил, что покинул страну на законных основаниях.
Александр проживает в Америке, где получил грин-карту. Он продолжает творческую деятельность, организовывает различные медийные проекты, а также выступает со стендап-программами.
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