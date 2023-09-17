Неутешительный симптом: онкобольная Заворотнюк потеряла важную способность

В начале сентября поклонники Анастасии Заворотнюк радовались новости про то, что актриса пусть и инкогнито, но все же начала выходить в свет. Однако их надежды на ее полное восстановление омрачил врач-онколог, которого цитируют росСМИ.
Так по Сети стал распространяться слух о том, что Заворотнюк, которая с 2019 года болеет раком головного мозга, потеряла дар речи. По мнению экспертов такой симптом сигнализирует о том, что болезнь прогрессирует.
Онколог сообщает, что сама по себе потеря речи в целом безвредна, но на фоне других нарушений сообщает, что центральная нервная система повреждена. Критичность этих повреждений становится делом времени.
"Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц-два максимум", - цитируют врача СМИ.
Ранее Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов - в ее семье есть неуплаты по налогам и коммунальным услугам. В качестве компенсации у артистки могут начать отбирать движимое и недвижимое имущество.
Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.
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