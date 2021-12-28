Netflix ответили за оскорбление украинок перед Министром культуры Александром Ткаченко

Netflix ответил за скандал с украинцами из-за сериала Эмили в Париже / gettyimages.com

На прошлой неделе вышла 4 серия второго сезона сериала Эмили в Париже от Netflix, карикатурное изображение украинцев в которой всколыхнуло украинскую общественность.

Александр Ткаченко, Министр культуры Украины, также выразил свое возмущение подобным публичным унижением всего украинского народа и пообещал направить официальное письмо в представительство Netflix с жалобой.

Сегодня Министр культуры Украины сообщил, что получил официальный ответ от Netflix.

"Ответ Netflix на мое письмо насчет изображения украинки в сериале Эмили в Париже достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но про озабоченность украинских зрителей услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы упредить такие случаи", - рассказал о переписке Александр Ткаченко.

Также он выразил надежду, что случай с Эмили в Париже создаст прецедент, который приведет к тому что при дальнейших съемках Netflix будут больше внимания уделять отношению украинцев к их изображению в кинематографе.

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Напомним, популярный сериал Эмили в Париже рассказывает о приключениях американской девушки в столице Франции. В одной из серий нового сезона главная героиня встречает девушку из Киева по имени Петра - она глуповата, плохо говорит по-французски, безвкусно одевается. Кроме того она - клептоманка и страшно боится депортации.

Такое изображение украинцев возмутило сеть - зрители требуют изъять сцены с Петрой из сюжета.

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