"Нет возможности петь": Ирина Билык сообщила о серьезной болезни

Ирина Билык объяснила ситуацию.

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Ирина Билык - юбилейный тур / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Кратко:

У Ирины Билык воспаление легких

Певица перенесла свои концерты

Украинская певица Ирина Билык обратилась к поклонникам и сообщила им неприятную новость.

На своей страницу в соцсетях артистка рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем, поэтому она перенесла концерты в Одессе и Черкассах.

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Также Ирина отметила, что после лечения обязательно порадует фанатов концертами и своим красивым голосом.

Ирина Билык отменила концерты / фото: скрин instagram.com, Ирина Билык

"К сожалению, мои ближайшие концерты придется перенести из-за плохого состояния здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких у меня нет возможности петь. Это было непростое решение, но необходимое – на этом настаивают врачи. Я обязательно приеду после реабилитации и буду петь для вас живым и красивым голосом", - рассказала Билык.

Ирина Билык о своем туре / фото: скрин instagram.com, Ирина Билык

Напомним, в начале марта Ирина Билык начала тур по городам Украины в честь своего 55-летия. Первый концерт она провела в Харькове, а сам тур должен был закончиться 22 мая.

Ирина Билык / инфографика: Главред

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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