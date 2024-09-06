"Нерукопожатная личность": Басков не сможет увидеть родного сына

Николай Басков, один из фанатиков войны Путина, врядли сможет увидеться со своим сыном.

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Путинист Басков не сможет видеть своего родного сына / Коллаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, не скоро сможет увидеть своего биологического сына Бронислава.

По данным пропагандистского издания Телепрогамма, от Баскова якобы силой увезли сына еще в детском возрасте. Это сделала его бывшая жена Светлана Шпигель.

По словам российских экспертов, мать мальчика долгие годы рассказывала сыну правду про предпочтения и поведение отца, и тот решил не выходить на связь с ним.

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Кто такой Николай Басков Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия. Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

"Басков в глубине переживает, что у него нет контакта с сыном. Сын, может быть, и хочет общаться, но там вторая сторона не дает этого сделать. Там Брониславу доказывают, что лучше не надо. Да, Басков переживает, скучает, общаться хочет, но не дают. Сыну внушили, что отец — нерукопожатная личность, ему навязали обиду на отца. Но мальчик повзрослеет, и он будет по собственной инициативе общаться с папой. Они восстановят контакт, но позже", — заявил российский экстрасенс.

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Отметим, что ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

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