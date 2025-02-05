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Неровно дышал даже во времена Джей Ло: у Аффлека новая голливудская фаворитка

Анна Подгорная
5 февраля 2025, 01:30
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Совсем недавно развелась актриса, которая нравилась Бену Аффлеку многие годы.
Бен Аффлек
Бен Аффлек личная жизнь - названо имя актрисы, которая нравится Аффлеку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

  • Бен Аффлек - холостяк с весны 2024
  • В январе 2025-го про свой развод сообщила голливудская звезда, которая давно нравится Аффлеку

В апреле 2024 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес расстались - слухи о том, что их брак за два года разладился, подтвердились уже в августе. Примерно тогда же актеру начали приписывать роман с известной светской львицей Кик Кеннеди.

Представитель артиста это опроверг, и теперь стало ясно, почему. Аффлеку не нужна ни наследница клана Кеннеди, ни его первая жена Дженнифер Гарнер, ведь много лет он питает слабость к другой голливудской звезде.

видео дня

Источник из окружения актера сообщил изданию Radar Online, что Бен Аффлек около двадцати лет симпатизирует Джессике Альбе, которая, весьма кстати, недавно развелась. Теперь они оба одиноки, и им ничего не мешает закрутить красивый роман, считает инсайдер.

"В окружении Альбы не секрет, что Бен уже лет двадцать ею интересуется. Однако их пути никогда не пересекались тогда, когда оба были свободными и открытыми для свиданий... до сих пор. Между ними сильная связь, и где бы они ни проводили время вместе, химию между ними невозможно отрицать... Теперь они оба свободны, а их дети подросли. Кажется, идеальный момент настал для того, чтобы их отношения расцвели", - рассуждает информатор издания.

Джессика Альба
Джессика Альба - давняя симпатия Бена Аффлека / ua.depositphotos.com

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

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Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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