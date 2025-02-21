"Неприятный тип": звезды сериала Парочка следователей прокомментировали свои роли

Константин Октябрьский рассказал о ярких моментах из детективного сериала Парочка следователей.

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Сериал Парочка следователей - исполнители главных ролей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, 1+1 Украина

Кратко:

1+1 Украина транслирует новый сериал Парочка следователей

Как актеры отзываются о своих персонажах

С понедельника по четверг на телеканале 1+1 Украина в 20.00 транслируют захватывающую детективную историю Парочка следователей.

На странице телеканала в соцсетях исполнители главных ролей сериала Константин Октябрьский и Юлия Буйновская поделились со зрителями своими впечатлениями.

видео дня

"Какой неприятный тип мой герой", — пошутил Октябрьский.

Также Константин признался, как создана сцена его прыжка с крыши дома, которая есть во втором эпизоде Парочки следователей.

"Слава Богу, это делали каскадеры. Падал я, а висел каскадер. Хотя они мне тоже предлагали повисеть, но я отказался", – отметил актер.

Комментарии Юлии Буйновской вы сможете увидеть в видео:

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Детективный сериал Парочка следователей - что известно? Детективный сериал Парочка следователей – история противостояния традиционных методов расследования против современных подходов в борьбе за правду. По сюжету молодая и талантливая следователь София устраивается работать в полицию на должность руководителя отдела особо опасных преступлений. Она полна энтузиазма и готова браться за непростые дела, чтобы установить справедливость. Однако нехватка опыта и непростые отношения с прямолинейным судмедэкспертом Павлом становятся испытанием для Софии. Несмотря на трудности в коммуникации, София и Павел успешно раскрывают самые сложные преступления и, сами того не признавая, начинают испытывать нечто большее, чем профессиональный интерес.

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