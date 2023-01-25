Неожиданно: участница 'Холостяка' закрутила с бразильским футболистом

Юлия Кавчук / Instagram

Участница украинского романтического шоу "Холостяк" Юлия Кавчук, которую други участницы называли "булочкой", а сам холостяк Топольский выгнал из проекта за стеснительность и неуверенность в себе, оказывается закрутила отношения с бразильским футболистом.

Она познакомилась с ним в Дубае, куда переехала после того, как покинула проект.

Фото со своим парнем Юлия выложила в сториз, на странице в Instagram. "Ну ладно… Может завтра удалю. Я веселюсь, потому что безработная теперь, а он – работает. Считаю – идеально", – написала Кавчук.