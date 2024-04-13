Неожиданная смерть: стала известна причина трагедии семьи Кардашьян

Причиной смерти женщины стала неожиданная аритмия и остановка сердца.

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Умерла сестра матери клана Кардашьян / Коллаж Главред, фото Instagram/krisjenner

В клане Кардашьян случилось горе: мать семейства Крис Дженнер несколько недель назад потеряла потеряла свою родную сестру, а вот сейчас стала известна причина ее смерти.

По данным Page Six, причина смерти сестры Крис Дженнер Карен Хоутон стала известна почти через месяц после ее смерти в возрасте 65 лет. Согласно свидетельству о смерти, официальной причиной смерти Хоутона была указана остановка сердца и внезапная сердечная аритмия, а в качестве вторичной основной причины указан диабет 2 типа.

В документах также говорится, что у Хоутон ранее было диагностировано биполярное расстройство, и после ее смерти 19 марта она была кремирована.

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Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

68-летняя Дженнер объявила о "неожиданной" смерти своей сестры в Instagram в прошлом месяце.

"С тяжелейшим сердцем и глубочайшей печалью я делюсь тем, что моя сестра Карен неожиданно скончалась вчера", — подписала она карусель ретроспективных фотографий с ней и другими родственниками.

Звезда "Кардашьян" сказала, что у нее "сердце болит" за мать Мэри Джо Кэмпбелл и дочь Хоутон - Натали.

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Напомним, ранее стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

Ранее также скандальный 46-летний американский рэпер Канье Уэст шокировал своим преображением. Так, на днях, в своей истории в Instagram он продемонстрировал новые металлические зубные протезы, которые стоят кругленькую сумму в 850 000 долларов.

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